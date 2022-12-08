Пілот винищувача Karaya отримав звання Герой України. Він відвів пошкоджений літак від міста

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України пілоту винищувача МіГ-29 Вадиму Ворошилову з позивним Karaya.

Указом Зеленського майор Ворошилов нагороджений орденом «Золота Зірка» за «особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

12 жовтня Karaya над Вінниччиною збив п’ять дронів-камікадзе Shahed-136, дві ракети і відвів пошкоджений винищувач від населеного пункту та встиг катапультуватися. Нещодавно у своєму Instagram він опублікував селфі, зроблене після катапультування.