Корабель Orion зробив детальні фотографії Місяця, коли облітав його

Космічний корабель NASA Orion місії Artemis 1, облітаючи Місяць, зробив серію деталізованих фотографій поверхні супутника Землі.

Фото робила модифікована камера GoPro Hero 4, яка розташована на сонячних батареях Orion, під час завершального проходу біля Місяця. Фотографії виявилися досить чіткими, як порівняти зі знімками інших апаратів.

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Наразі Orion прямує на Землю. Орієнтовно, він має сісти в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії 11 грудня.