Корабель Orion зробив детальні фотографії Місяця, коли облітав його

Космічний корабель NASA Orion місії Artemis 1, облітаючи Місяць, зробив серію деталізованих фотографій поверхні супутника Землі.
Фото робила модифікована камера GoPro Hero 4, яка розташована на сонячних батареях Orion, під час завершального проходу біля Місяця. Фотографії виявилися досить чіткими, як порівняти зі знімками інших апаратів.
Наразі Orion прямує на Землю. Орієнтовно, він має сісти в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії 11 грудня.
- 16 листопада NASA успішно запустило місію Artemis 1 до Місяця. Її мета — максимально випробувати можливості капсули Orion, переконавшись, що апарат готовий безпечно прийняти людей. Пробний запуск є частиною ширшої програми NASA Artemis, мета якої — уперше з 1970-х років повернути астронавтів на поверхню Місяця.
- У кінці листопада Orion досяг максимальної відстані від Землі, яку будь-коли долав космічний корабель, призначений для перевезення людей.