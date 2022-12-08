Новини

ЗСУ знищили ще 340 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу знищили ще 340 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 93 080 військових.

Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 8 грудня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 2 937 танків (+2 за минулу добу);
  • 5 911 бойових броньованих машин (+2);
  • 1 925 артилерійських систем (+2);
  • 395 реактивних систем залпового вогню (без змін);
  • 211 засобів ППО;
  • 281 літак;
  • 264 гелікоптери;
  • 1 603 дрони (+2);
  • 592 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 528 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+2);
  • 164 одиниці спеціальної техніки (+1).