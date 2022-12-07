Як на боці України воюють російські громадяни, а Швеція стає зразком для НАТО. Провідні медіа світу про війну 7 грудня

Долі трьох громадян росії, які на стороні України воюють проти окупантів, описує CNN. Перший боєць із позивним «Цезар» у перші ж дні повномасштабного вторгнення вирішив, що має захищати українців. Він вивіз сім’ю з росії в Україну і, після кількамісячної перевірки та підготовки, влітку приєднався до міжнародного батальйону ЗСУ. «Цезар» запевняє, що вже вбив близько 15 російських солдатів. Внутрішнього конфлікту з цього приводу він не відчуває. «Так, я вбиваю співгромадян ― але вони перетворились на злочинців. Вони прийшли на чужу землю вбивати й руйнувати. Вони вбивають цивільних, дітей та жінок», ― каже він. Другий боєць із російським громадянством, позивний «Тихий», застав початок війни в Україні, куди приїхав провідати родичів. Після того, як стали відомі звірства росіян в окупованих селищах під Києвом, він вирішив допомогти відбити російську навалу. «Тихий» каже, що в росії лишилися родичі, які його розуміють, а також найкращий друг, якого нещодавно мобілізували до війська. Друг також підтримує Україну, каже боєць ― та як витягнути його з лещат російської військової системи, поки не зрозуміло. Третій герой матеріалу, боєць «Вінні», відмовився фотографуватись без балаклави. Він переживає, що його впізнають і від путінського режиму постраждають його близькі, які все ще живуть у росії. Сам він планує після звільнення України взятися за звільнення росії від диктатури. Інші співрозмовники CNN мають такі ж наміри.

Хоч Швецію досі не прийняли до НАТО, вона вже стала прикладом того, як має поводитись країна-член Альянсу, пише Defense News. І мова не лише про допомогу Україні, яка стає все масштабнішою за кількістю й видами зброї. Після двохсот років нейтралітету Стокгольм через російську агресію змінив вектор ― тепер уряд зміцнює оборону проти потенційних ворогів зі сходу. Країна започаткувала програму «Тотальна оборона», за якою оборонний бюджет Швеції наступного року збільшується на $800 мільйонів. Особливу увагу приділятимуть питанням кібербезпеки, розвідки, підготовки цивільного населення до надзвичайних умов та збільшення чисельності збройних сил. До 2025 року Швеція планує наростити витрати на оборону на 40% порівняно з поточними. Країна й зараз має чималу військову індустрію: «Більше немає жодної країни з населенням менше 10 мільйонів людей, яка може виробляти підводні човни, складні артилерійські системи, бойові машини й винищувачі», ― каже міністр оборони країни Пал Джонсон. Від приєднання країни до НАТО Альянс лише виграє, запевняє він. А Балтійське море, особливо після приєднання до оборонного Альянсу ще й Фінляндії, перетвориться на «внутрішньонатівське озеро», підсумовує видання.

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