Війська росії обстріляли середмістя Курахового на Донеччині. Є жертви

Війська росії обстріляли місто Курахове на Донеччині.
Очільник Курахівської громади Роман Падун розповів «Суспільному», що під обстріл потрапило середмістя, зокрема ринок, автостанція, заправки і житлові будинки.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих цивільних і пʼятьох поранених.
Пізніше заступник голови Офісу президента повідомив, що в Кураховому від обстрілу загинули 8 людей.
- Також Кириленко повідомив, що військові рф обстріляли центральну площу селища Ямпіль, коли люди отримували там гуманітарну допомогу. Там поранено троє людей.