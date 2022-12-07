Війська росії обстріляли середмістя Курахового на Донеччині. Є жертви

Війська росії обстріляли місто Курахове на Донеччині.

Очільник Курахівської громади Роман Падун розповів «Суспільному», що під обстріл потрапило середмістя, зокрема ринок, автостанція, заправки і житлові будинки.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих цивільних і пʼятьох поранених.

Пізніше заступник голови Офісу президента повідомив, що в Кураховому від обстрілу загинули 8 людей.