В Афганістані вперше після приходу до влади талібів публічно стратили людину

В Афганістані вперше після приходу до влади руху «Талібан» у серпні 2021 року провели публічну смертну кару.

Про це пише ABC News.

Таліби стратили чоловіка на імʼя Таджмір. Його 5 років тому засудили за вбивство і крадіжку мотоцикла та мобільного телефону. За стратою в західній провінції Фарах спостерігали сотні глядачів і багато найвищих лідерів талібів.

Страту особисто схвалив верховний лідер руху «Талібан», а також три вищі суди країни, «рішення ухвалювали дуже ретельно».

14 листопада 2022 року в Афганістані суддям дозволили призначати покарання у вигляді публічних ампутацій та забивання камінням за пограбування, викрадання людей та підбурювання до заколоту — «відповідно до законів ісламського шаріату».