Федоров: Платформа UNITED24 вже зібрала $237 мільйонів

Платформа UNITED24 з початку створення зібрала понад $237 мільйонів — донатили громадяни 110 країн.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами Федорова, UNITED24 надалі матиме більше потужних проєктів, міжнародної співпраці та відомих амбасадорів. Уже цього місяця перші безпілотники створять Флот морських дронів.
У середині листопада повідомлялося, що на морський флот дронів вже зібрали 250 мільйонів гривень. Цієї суми вистачить, щоб придбати 25 безпілотних апаратів.
- 11 листопада Україна почала збір коштів на флот безпілотників, які брали участь в атаці на кораблі Чорноморського флоту росії у Криму 29 жовтня. Хоча міноборони рф підтвердило лише пошкодження тральщика «Іван Голубєц», на відео атаки можна бачити удар по фрегату «Адмірал Макаров», який є фактичним флагманом Чорноморського флоту після знищення крейсера «Москва».
- У коментарі «Бабелю» в Мінцифри розповіли, що контрактують дрони у засекреченого українського виробника. Сама розробка теж секретна. У відомстві додали, що вказані морські дрони можуть вести дальню розвідку, супроводжувати та підтримувати бойові кораблі, конвоювати торгові судна, а також корегувати вогонь і здійснювати самостійні атаки.