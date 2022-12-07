Федоров: Платформа UNITED24 вже зібрала $237 мільйонів

Платформа UNITED24 з початку створення зібрала понад $237 мільйонів — донатили громадяни 110 країн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, UNITED24 надалі матиме більше потужних проєктів, міжнародної співпраці та відомих амбасадорів. Уже цього місяця перші безпілотники створять Флот морських дронів.

У середині листопада повідомлялося, що на морський флот дронів вже зібрали 250 мільйонів гривень. Цієї суми вистачить, щоб придбати 25 безпілотних апаратів.