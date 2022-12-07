«Дія» буде доступною навіть зі слабким мобільним звʼязком, а «єДокумент» і без інтернету

Застосунок «Дія» працюватиме навіть у разі відключення електроенергії чи зникнення інтернет-покриття.

Про це в ефірі марафону розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік.

За його словами, у разі відсутності електроенергії «Дія» залишається доступною, якщо є хоч якийсь мобільний зв’язок.

«Якщо немає мобільного зв’язку, документи із застосунку не зникають якийсь час. У будь-якому разі українцям також буде доступний «єДокумент», який ми запустили на випадок відключених реєстрів», — сказав чиновник.

Банік анонсував, що скоро в «Дії» зʼявляться нові послуги для внутрішньо переміщених осіб. Це можливість змінити місце реєстрації ВПО та скасувати статус ВПО, а також оновлений витяг про несудимість, витяг із Єдиного державного реєстру, актуальний для підприємців, і послуги, що потрібні українцям під час воєнного стану.