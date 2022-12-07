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Генштаб: Росія втратила вбитими ще 540 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 6 грудня російська армія втратила вбитими ще 540 солдатів. Загалом за 287 днів вторгнення росіяни недорахувалися 92 740 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 2 935 танків (+6);
  • 5 909 бойових броньованих машин (+4);
  • 1 923 артилерійських систем (+8);
  • 395 одиниць РСЗВ;
  • 211 засобів ППО (+1);
  • 281 літак;
  • 264 гелікоптери (+1);
  • 1 601 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+14);
  • 592 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 526 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+21);
  • 163 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Марʼїнка і Новомихайлівка на Донеччині.