Генштаб: Росія втратила вбитими ще 540 окупантів

Упродовж 6 грудня російська армія втратила вбитими ще 540 солдатів. Загалом за 287 днів вторгнення росіяни недорахувалися 92 740 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 935 танків (+6);

5 909 бойових броньованих машин (+4);

1 923 артилерійських систем (+8);

395 одиниць РСЗВ;

211 засобів ППО (+1);

281 літак;

264 гелікоптери (+1);

1 601 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+14);

592 крилаті ракети;

16 кораблів/катерів;

4 526 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+21);

163 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Марʼїнка і Новомихайлівка на Донеччині.