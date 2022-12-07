ЗСУ за минулу добу збили 14 ударних дронів типу Shahed-136

За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу Shahed-136, один БпЛА «Орлан-10» і ще 2 ворожі безпілотники, тип яких уточнюється.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Наразі відомо, що росіяни вперше з 18 листопада запустили іранські дрони по Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів окупантів.
- За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Марʼїнка і Новомихайлівка на Донеччині.