ЗСУ за минулу добу збили 14 ударних дронів типу Shahed-136

За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу Shahed-136, один БпЛА «Орлан-10» і ще 2 ворожі безпілотники, тип яких уточнюється.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Наразі відомо, що росіяни вперше з 18 листопада запустили іранські дрони по Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях.