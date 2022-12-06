FT: Новий пакет санкцій ЄС проти росії може зачепити гірничодобувну галузь

Financial Times із посиланням на джерела пише, що Єврокомісія в рамках нового санкційного пакета розглядає заборону на нові інвестиції в гірничодобувний сектор росії.

Заборона стане частиною дев’ятого пакета обмежень Євросоюзу, який країни-члени планують обговорити найближчими днями.

Чиновники сподіваються, що санкції погодять до кінця наступного тижня.

Новий пакет обмежень також може містити експортний контроль над цивільними технологіями, які, на думку Брюсселя, росія використовує для підтримки своїх збройових заводів; заборону на операції з трьома російськими банками й адресні санкції щодо 180 осіб.

Санкції, ймовірно, торкнуться чотирьох російських каналів, які, як вважають у ЄС, використовуються москвою для пропаганди. Крім того, буде введена заборона на угоди з російськими маркетинговими і дослідницькими компаніями.