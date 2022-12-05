ЄС девʼятим пакетом санкцій хоче вдарити по російському сектору безпілотників

Європейський Союз у дев’ятому пакеті санкцій хоче запровадити обмеження щодо російського сектору безпілотних літальних апаратів. Цей пакет ЄС має затвердити наступного тижня.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Також ЄС розглядає посилення обмежень на технології та компоненти, які використовуються у військових цілях. Крім цього, розглядають заходи, спрямовані проти послуг, інвестицій та російського медіа- та фінансового секторів. У санкційний список планують додати приблизно 180 фізичних та юридичних осіб.
- Війська росії використовують безпілотники для атак на цивільну інфраструктуру. Окрім своїх дронів, вони запускають БпЛА іранського виробництва, за що проти Ірану вже запровадили санкції.
- Українська розвідка і низка фахівців неодноразово повідомляли, що в російських та іранських дронах є компоненти американських і європейських компаній.