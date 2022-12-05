ЄС девʼятим пакетом санкцій хоче вдарити по російському сектору безпілотників

Європейський Союз у дев’ятому пакеті санкцій хоче запровадити обмеження щодо російського сектору безпілотних літальних апаратів. Цей пакет ЄС має затвердити наступного тижня.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Також ЄС розглядає посилення обмежень на технології та компоненти, які використовуються у військових цілях. Крім цього, розглядають заходи, спрямовані проти послуг, інвестицій та російського медіа- та фінансового секторів. У санкційний список планують додати приблизно 180 фізичних та юридичних осіб.