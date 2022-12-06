Співаки, журналісти, блогери. До списку кандидатів на санкції потрапили 2 тисячі пропагандистів

Національне агентство з питань запобігання корупції додало до списку кандидатів на санкції майже дві тисячі пропагандистів.

Про це НАЗК повідомило 6 грудня.

Серед кандидатів не лише громадяни рф та білорусі, але й представники інших країн, які пропагують війну проти України: співаки, журналісти, блогери, редактори пропагандистських медіа, а також телекомпанії, видавництва. Список погодила санкційна група, далі вона передасть його на розгляд Ради національної безпеки й оборони.

«Майже дві тисячі пропагандистів уже найближчим часом потраплять під санкції в Україні. Це ще один цвях у труну пропагандистської машини останньої імперії та нагадування про те, що ми не пропустимо жодної особи, яка розпалювала ненависть до українців з початку війни у 2014 році», — сказав голова НАЗК Олександр Новіков.