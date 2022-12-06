Брата олега царьова засудили до 5 років вʼязниці. Тепер він проситься на обмін з росією

Брата нардепа-зрадника олега царьова засудили до 5 років позбавлення волі за тероризм — він на замовлення росії готував вибухи у Дніпропетровській області.

Про це СБУ повідомила 6 грудня.

Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають у полоні росії.

Брата царьова затримали у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі. За завданням російських спецслужб він готував серію вибухів на стратегічно важливих обʼєктах транспортної і критичної інфраструктури. За це окупанти обіцяли призначити його «головою» Дніпропетровської обласної державної адміністрації в разі захоплення регіону. Під час обшуків у нього виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для здійснення терактів, банківські картки та паспорти громадянина рф.