Україна повернула тіла 49 полеглих захисників

Україна повернула додому тіла 49 полеглих захисників.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Зараз спільно із силовими структурами робимо все можливе, щоб повернути якомога більше тіл. Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де, імовірно, перебувають загиблі бійці. Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників гідно попрощатися з ними — справа честі!» — заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

У відомстві повідомили, що вже вдалося повернути додому тіла 827 захисників.