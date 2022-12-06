У Латвії анулювали ліцензію на мовлення російського телеканалу «Дождь»

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення анулювати ліцензію на мовлення російського опозиційного телеканалу «Дождь».

Про це повідомив голова ради Івар Аболіньш.

За його словами, рада дійшла висновку, що керівництво телеканалу не розуміє та не усвідомлює серйозність порушень, тому «Дождь» не може мовити на території країни.

Канал має припинити роботу в країні 8 грудня.

Раніше NEPLP оштрафував телеканал на €10 тисяч. Як передає Delfi, штраф наклали через те, що телеканал позначив окупований Крим як частину росії та назвав російську армію «нашою армією».