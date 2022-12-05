Білоруську опозиціонерку Колесникову повернули з лікарні до колонії. Їй навіть дозволили зустрітися з батьком

Білоруську опозиціонерку Марію Колесникову повернули з лікарні назад до колонії. Наразі вона перебуває в медичному стаціонарі колонії в Гомелі.

Про це йдеться в Telegram-каналі увʼязненого опозиціонера та екскандидата в президенти білорусі Віктора Бабарика.

Там підтвердили, що Колесникова жива, але дуже втратила на вазі. Крім цього, там назвали причину госпіталізації Колесникової — виразка шлунку.

Також опозиціонерці в лікарні дозволили десятихвилинну зустріч із батьком. Вона подякувала лікарям, які фактично врятували їй життя.