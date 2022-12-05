Білоруську опозиціонерку Колесникову повернули з лікарні до колонії. Їй навіть дозволили зустрітися з батьком

Білоруську опозиціонерку Марію Колесникову повернули з лікарні назад до колонії. Наразі вона перебуває в медичному стаціонарі колонії в Гомелі.
Про це йдеться в Telegram-каналі увʼязненого опозиціонера та екскандидата в президенти білорусі Віктора Бабарика.
Там підтвердили, що Колесникова жива, але дуже втратила на вазі. Крім цього, там назвали причину госпіталізації Колесникової — виразка шлунку.
Також опозиціонерці в лікарні дозволили десятихвилинну зустріч із батьком. Вона подякувала лікарям, які фактично врятували їй життя.
- 29 листопада стало відомо, що білоруська опозиціонерка, одна з лідерок протестів 2020 року Марія Колесникова потрапила до реанімації.
- 6 вересня 2021 року Марію Колесникову засудили до 11 років позбавлення волі. Її визнали винною у закликах до дій проти нацбезпеки, змові з метою захоплення влади та створенні екстремістського формування і керівництві ним. Колесникова сиділа в СІЗО з вересня 2020 року. Потім її перевели до виправної колонії.