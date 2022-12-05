Омбудсман: Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зникли безвісти 15 тисяч людей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні безвісти зникли 15 тисяч людей.
Про це він написав у своєму Facebook.
«У зв’язку з повномасштабною збройною агресією росії проти України 15 000 людей зникло безвісти. Ви тільки уявіть, доля тисяч людей невідома. Когось із них вже, можливо, нема серед живих. Їх всіх шукають рідні, і безмежні страждання в сімʼях від невідомості», — зазначив Лубінець.
Він підкреслив, що такими є дані Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти.
Водночас невідомо, чи стосується ця цифра лише цивільних, або разом із військовими.
- За останні 100 днів в Україні завели майже 14 тисяч справ із розшуку осіб, зниклих безвісти. Наразі в розшуку понад 4 300 людей. До 15% зниклих становлять цивільні. До кінця року в Україні планують запустити реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.