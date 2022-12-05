Звіт про виконання безвізу: ЄС вважає, що Україна дотримується всіх умов, але має посилити боротьбу з корупцією

У Європейському Союзі підготували щорічний звіт про виконання країнами, які мають безвіз, умов для його продовження. Що стосується України, то там запевняють, що українська влада дотримується всіх необхідних умов.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

Там наголосили, що їхня оцінка переважно стосується ситуації, яка була в Україні до початку повномасштабного вторгнення росії. Але в Єврокомісії вважають, що навіть попри війну й масовий виїзд українців до ЄС, варто й надалі аналізувати дотримання Україною умов продовження безвізу.

«В цілому Україна продовжує виконувати критерії візової лібералізації та вживає заходів для виконання попередніх рекомендацій Єврокомісії. Однак необхідний подальший прогрес, зокрема, у боротьбі з корупцією», — йдеться у звіті.

Зокрема, в ЄК дали декілька рекомендацій для української влади. Там зазначають, що Україна має привести свою візову політику у відповідність до європейських правил, зокрема ввести візовий режим для тих країн, які становлять міграційну чи безпекову загрозу для Євросоюзу.

Крім цього, в Єврокомісії закликають Україну посилити боротьбу з корупцією та незалежність антикорупційних організацій. Зокрема, варто завершити поточні конкурси на посади очільників НАБУ та АРМА.