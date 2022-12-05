У Харківській області скорочують комендантську годину

У Харківській області скорочують тривалість комендантської години. З понеділка вона триватиме з 23:00 до 05:00 ранку.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

«Таке рішення Харківська обласна військова адміністрація ухвалила у відповідь на чисельні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери тощо», — зазначив Синєгубов. Рішення погодили з військовим керівництвом. За словами Синєгубова, наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години.

Очільник області нагадав, що умови комендантської години не змінилися: забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також пересування транспорту.