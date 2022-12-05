Телескоп Hubble зробив знімок карликової галактики, яка є сусідкою Чумацького Шляху

Космічний телескоп Hubble зробив знімок карликової галактики — однієї з найближчих сусідок Чумацького Шляху. Ця галактика розташована всього за 200 тисяч світлових років від Землі.
Знімок оприлюднила обсерваторія.
Карликова галактика складає пару з Великою Магеллановою Хмарою, обидва обʼєкти видно з південної півкулі, а також з деяких північних широт. Мала Магелланова Хмара містить сотні мільйонів зірок, але це зображення фокусується лише на невеликій їхній частині. Ці зірки складають розсіяне скупчення, загальна маса якого приблизно у 3400 разів перевищує масу Сонця.
Дані на цьому зображенні отримали з двох різних астрономічних досліджень, в яких використовували два інструменти Hubble.
- SpaceX Ілона Маска та NASA планують дослідити, як за допомогою капсули Dragon підвищити орбітальну висоту космічного телескопа Hubble. Це може продовжити термін його служби. За словами представника NASA Томаса Зурбухена, SpaceX повністю профінансує дослідження, яке триватиме пів року.