Росія почала ракетну атаку на Україну. Влада закликає пройти в укриття

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що ворог уже запустив ракети. Він закликав мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу та негайно пройти в укриття. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім теж зазначив, що в повітрі зараз є крилаті ракети.

Наразі повітряна тривога оголошена на всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко теж закликав не нехтувати безпекою та пройти в укриття. Його керівник Андрій Єрмак застерігає: «Тривогу не ігноруйте, відібʼємось».

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що в області працює українська ППО.