​Справи Майдану: колишній «беркутівець» заочно отримав 8 років увʼязнення

Печерський районний суд Києва засудив колишнього бійця харківського батальйону міліції особливого призначення «Беркут» до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах на 3 роки.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Засуджений перебуває в розшуку з 2015 року. В ОГПУ зазначили, що його справу розглядали у формі спеціального судового провадження (in absentia) і це перший вирок у справах Майдану за цією процедурою.

За даними слідства, засуджений 1 грудня 2013 року жорстоко побив активіста на вулиці Банковій біля Адміністрації президента. Активіст отримав численні травми від кийка, хоча під час нападу нічого не порушував. Після побиття активіста поклали на землю — його руки були скріплені за спиною кайданками.