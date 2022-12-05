В Україні зберігається дефіцит електроенергії — відключення триватимуть

В Україні станом на ранок 5 грудня зберігається дефіцит електроенергії. Обленерго отримали ліміти добового споживання.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
Протягом вихідних завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень. Однак на ранок понеділка диспетчерський центр «Укренерго» зафіксував зростання обсягів споживання електроенергії.
- За 9 місяців повномасштабної війни фахівці НЕК «Укренерго» провели аварійні роботи на 45 пошкоджених обстрілами підстанціях різного класу напруги та відновили 52 з 87 високовольтних ліній електропередач.