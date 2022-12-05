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Росія втратила вбитими ще 540 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Упродовж 4 грудня російська армія втратила вбитими ще 540 солдатів. Загалом за 285 днів вторгнення росіяни недорахувалися 91 690 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 2 924 танки (+2);
  • 5 900 бойових броньованих машин (+8);
  • 1 914 артилерійських систем (+6);
  • 395 одиниць РСЗВ;
  • 211 засобів ППО (+1);
  • 281 літак;
  • 264 гелікоптери (+1);
  • 1 582 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+9);
  • 531 крилата ракета;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 497 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);
  • 163 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Марʼїнка і Новомихайлівка Донецької області.