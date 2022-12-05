Війська росії завдали ракетних ударів по Запоріжжю та Кривому Рогу.

Про це повідомили очільники обласних військових адміністрацій.

У Кривому Розі вночі три ракети влучили у промислове підприємство. Голова ОВА Олександр Вілкул заявив, що руйнування значні. Загинув один працівник 1981 року народження. Ще троє працівників дістали поранень.

Металургійний комбінат «АрселорМіттал» повідомив, що ракетний удар був нанесений по їх території.

У Нікопольському районі ворог обстріляв Марганецьку громаду. Там без втрат, але наслідки уточнюються.

Також росіяни вночі атакували обʼєкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств. Про жертви не повідомляється.