МВС: В Україні з 24 лютого загинули понад 9 тисяч цивільних

В Україні з початку повномасштабного вторгнення росії загинули понад 9 400 мирних жителів (461 з них — діти), приблизно 6 800 людей травмовані.

Про це 4 грудня в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Поліція продовжує фіксувати випадки загибелі мирних людей на звільнених територіях. Наприклад, на деокупованих територіях Харківської області вже виявили майже 900 тіл, з них 700 належать цивільним, понад 80 — військовим, ще понад 100 — російським військовим. На Херсонщині виявили 111 тіл, з них 75 — загиблі цивільні.