Вивід військ, репарації, покарання злочинців. В ОП відреагували на заяву Макрона про безпекові гарантії для рф

Виведення військ і покарання всіх причетних до війни з Україною можуть стати запорукою для гарантій безпеки росії.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Так він прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона про те, що союзникам по НАТО необхідно визначити гарантії безпеки, які вони можуть дати росії, якщо та погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною і припинити війну.

«Цивілізованому світу потрібні «гарантії безпеки» від варварських намірів постпутінської рф… Вони стануть можливі лише після спецтрибуналу, засудження авторів війни та воєнних злочинців, накладення репарацій, а також після кривавого з’ясування в ru-елітах: «Хто ж винен?», — написав Подоляк у Twitter.

Голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія теж прокоментував заяву Макрона.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав заяву французького лідера «підкилимною дипломатією, час якої скінчився». «Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу — підписання угоди з рф і рукостискання? Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився», — написав Данілов у Twitter.

Макрон порушив питання гарантій для рф у розмові з президентом США Джо Байденом, коли говорив про нову архітектуру безпеки в Європі після завершення війни. При цьому Макрон заявив, що наразі для Франції та союзників головне завдання — допомогти Україні вистояти, зокрема «захистити українські електростанції» та «підготуватися до того дня, коли всі повернуться до переговорів». За словами Макрона, Франція продовжить постачати озброєння Україні.