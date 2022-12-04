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Окупанти за добу втратили в Україні понад 500 військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 4 листопада:

  • 91 150 осіб (+550 за добу);
  • 2 922 танки (+5);
  • 5 892 бойові броньовані машини (+6);
  • 1 908 артилерійських систем (+2);
  • 395 реактивних систем залпового вогню;
  • 210 засобів протиповітряної оборони;
  • 281 літак (+1);
  • 263 гелікоптери;
  • 1 573 безпілотники (+1);
  • 531 крилата ракета;
  • 16 кораблів /катерів;
  • 4 479 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+7);
  • 163 одиниці спеціальної техніки;

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.