Окупанти за добу втратили в Україні понад 500 військових

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 4 листопада:
- 91 150 осіб (+550 за добу);
- 2 922 танки (+5);
- 5 892 бойові броньовані машини (+6);
- 1 908 артилерійських систем (+2);
- 395 реактивних систем залпового вогню;
- 210 засобів протиповітряної оборони;
- 281 літак (+1);
- 263 гелікоптери;
- 1 573 безпілотники (+1);
- 531 крилата ракета;
- 16 кораблів /катерів;
- 4 479 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+7);
- 163 одиниці спеціальної техніки;
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.