До Ефіопії прибуло перше судно із зерном у рамках ініціативи Grain from Ukraine

До Ефіопії прибуло перше судно з гуманітарною пшеницею з України.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«У рамках програми президента Володимира Зеленського #GrainFromUkraine 25 тисяч тонн української гуманітарної пшениці відправили для Ефіопії», — заявив він.

Єрмак додав, що разом із партнерами Україна як гарант продовольчої безпеки докладає всіх зусиль для допомоги людям, які цього потребують.

Ініціативу Grain from Ukraine презентували на саміті G20 15 листопада. Уже 26 листопада Україна її запустила. На першому установчому саміті ініціативи вдалося зібрати $150 мільйонів від понад 20 країн-учасниць і ЄС.

Мета Grain from Ukraine — до літа наступного року відправити в найбідніші країни Африки та Азії 60 суден із продовольством.