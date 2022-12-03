ВООЗ: Імунітет до коронавірусу мають 90% населення планети

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щонайменше в 90% населення Землі вже сформувався імунітет до вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19).

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що це стало наслідком або інфікування, або вакцинації, повідомляє Polskie Radio.

Гебреєсус закликав зберігати пильність, оскільки є ризики появи нових, сильніших штамів, які можуть витіснити Omicron, що зараз домінує.

«Вразливі місця в епіднагляді, тестуванні, секвенуванні та вакцинації продовжують створювати ідеальні умови для появи тривожного нового варіанту, який потенційно може спричинити значну смертність», — сказав гендиректор ВООЗ.