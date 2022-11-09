У ВООЗ заявили, що з початку року кількість смертельних випадків від коронавірусу у світі впала на 90%

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що від початку кількість смертей від коронавірусу у світі впала на 90%. На початку року щотижня від COVID помирали 75 тисяч людей, а за останній тиждень — лише 9 400.
Про це пише The Associated Press.
«Ми пройшли довгий шлях, й це — привід для оптимізму. Утім ми продовжуємо закликати усі уряди, громади та осіб залишатися пильними», — сказав він.
За його словами, нові штами COVID-19 продовжують з’являтися та становлять небезпеку. Гебреєсус підкреслив, що така кількість смертей — це майже на 10 тисяч більше, ніж могло бути до хвороби, якої можна запобігти.
Також він зазначив, що у світ досі проводять недостатню кількість тестів для виявлення коронавірусу, а різниця вакцинованого населення у багатих та бідних країн лишається великою.
- У вересні директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус казав, що у світі незабаром завершиться пандемія коронавірусу, для цього склалася найбільш сприятлива ситуація. Тим не менш, країни повинні ретельно переглянути свою політику та посилити її щодо коронавірусу і майбутніх вірусів, а також вакцинувати 100% своїх груп високого ризику та продовжувати тестування на вірус.