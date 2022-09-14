Глава ВООЗ повідомив, що пандемія коронавірусу незабаром завершиться

У світі незабаром завершиться пандемія коронавірусу, для цього склалася найбільш сприятлива ситуація.

Про це 14 вересня на віртуальній пресконференції повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

«Зараз найкращий час, щоб покласти цьому край», — заявив він журналістам. Смертність від коронавірусу минулого тижня була найнижчою з березня 2020 року.

Тим не менш, країни повинні ретельно переглянути свою політику та посилити її щодо коронавірусу і майбутніх вірусів, а також вакцинувати 100% своїх груп високого ризику та продовжувати тестування на вірус.

ВООЗ попередила про можливість майбутніх хвиль вірусу та заявила, що країни повинні підтримувати достатні запаси медичного обладнання та медичних працівників.

«Ми очікуємо, що в майбутньому будуть хвилі інфекцій, потенційно в різні моменти часу по всьому світу, спричинені різними штамами, — сказала старший епідеміолог ВООЗ Марія ван Керкхов.

Коронавірус зʼявився у світі наприкінці 2019 року, на нього перехворіли 606 мільйонів людей, померли майже 6,5 мільйона.