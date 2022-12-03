Мер Києва: Питна вода в разі перебоїв із водопостачанням буде доступна в бюветах і пунктах обігріву

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що в разі перебоїв із водопостачанням питну воду жителі столиці зможуть набирати в бюветах, більшість яких можуть підключатися до генераторів.

«Столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства «Київводфонд» та ще шість бюветів «Київводоканалу» на лівому березі», — заявив мер.

Адреси бюветів — тут.

Також питна вода буде доступна в пунктах обігріву («Пункти незламності»). Кличко заявив, що місто відпрацювало з комунальними службами підвіз цистерн із водою.