Мер Кличко розповів, як працюватимуть транспорт та магазини у Києві в разі повного блекауту

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, як працюватиме транспорт столиці в разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності електропостачання.

За його словами, у такому випадку на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним.

«Усі автобусні парки столиці забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії. Зокрема, бензинові та дизельні генератори. Тому місто має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв», — зазначив Кличко.

Поїзди київського метрополітену в разі повного блекауту припинять рух.

Усі 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно буде мати при собі документ, що посвідчує особу.

На станціях підземки будуть доступними:

інтернет-звʼязок;

електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети);

питна вода;

санітарні вузли.

«Середня температура на станціях метро становить 12—14 градусів тепла. Тому треба одягати зимовий одяг і додатково мати теплі речі», — порадив мер.

Наземні станції метро не працюватимуть як укриття.

Також працюватимуть окремі торгові мережі, ринки, магазини та торгові центри. Мер порадив скачати та запамʼятати перелік місць, де можна буде купити продукти харчування, воду, побутові та промислові товари. Ось він: