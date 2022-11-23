Віталій Кличко заявив, Київ готується до однієї з найважчих зим в історії

Мешканців столиці може очікувати «найгірша зима з часів Другої світової війни». У випадку найгіршого сценарію місцева влада допускає евакуацію частини жителів міста.
Про це заявив міський голова Віталій Кличко в інтервʼю BILD.
«Ми маємо готуватися до найгіршого сценарію. Він можливий у разі, якщо станеться широкомасштабне відключення електроенергії, а температура буде ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб справа зайшла так далеко», — заявив він.
За словами мера, кияни можуть зіткнутися з «найгіршою зимою з часів Другої світової війни». Окрім електропостачання, за його словами, обмеження можуть торкнутися водопостачання та опалення.
«Наразі путін хоче використати атаки на цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей покинути столицю, але в нього нічого не вийде. У мене склалося враження, що люди стають лише більш злими, рішучими. Ми не помремо і не побіжимо, як того хоче путін», — наголосив очільник міста.
- Обʼєднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 і 15 листопада. Від обстрілів постраждало майже 50% енергетичної інфраструктури, через що в Україні почалися стабілізаційні відключення електрики. Загалом ракетні удари завдали енергосистемі України збитків на понад 70 мільярдів гривень.