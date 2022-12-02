Україна отримала перші $1,5 мільярда гранту від США

Україна отримала першу частину гранту від США через Цільовий фонд Світового банку — $1,5 мільярда.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Вказані кошти — це перший транш з $4,5 мільярда, наданих у рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Кошти використають на пенсійні витрати та соцдопомогу, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, переселенців, на оплату медпослуг за програмою медгарантій тощо.