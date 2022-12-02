США, Японія та Південна Корея запровадили нові санкції проти КНДР у відповідь на ракетні випробування

США, Японія та Південна Корея запровадили нові санкції проти керівництва правлячої Трудової партії Північної Кореї.
Про це пише «Радіо Свобода».
У список санкцій Міністерства фінансів США додали трьох чиновників з керівництва партії: Кім Су Гіль, Чон Іль Хо і Ю Джин. За заявою держсекретаря США Ентоні Блінкена, ці особи мають пряме відношення до північнокорейської програми створення балістичних ракет.
У список санкцій Південної Кореї потрапили вісім громадян і сім організацій, повʼязані з ракетно-ядерною програмою Пхеньяна, до списку Японії включені три організації і одна фізична особа.
Нові санкції запровадили у відповідь на випробування балістичних ракет, які КНДР проводила у листопаді. Зокрема, Пхеньян випробував міжконтинентальну ракету, здатну досягти території США.
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