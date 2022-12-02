У Купʼянську знайшли списки місцевих зрадників та колаборантів

У Купʼянському районі Харківської області знайшли схованку з документами, які російські військові не встигли знищити під час відступу. Серед знахідок — списки місцевих зрадників та колаборантів.

Про це Державне бюро розслідувань повідомило 2 грудня.

Так, серед знайденого особові справи співробітників «відділу поліції», письмові згоди на співпрацю зрадників-правоохоронців, розпорядження окупаційного керівництва, табелі робочого часу, накази про призначення на посади, анкети, фотографії та багато іншого. Крім того, знайшли й доноси місцевих колаборантів, які здавали окупантам патріотів та учасників АТО.

Слідчі вивчать знайдені документи та долучить їх до кримінальних проваджень як речові докази.