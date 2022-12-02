YouTube опублікував список найпопулярніших роликів 2022 року.

Перше місце — відео під назвою «Бувайте, ботани» (so long nerds), опубліковане на каналі Technoblade. У ньому батько автора популярного контенту для Minecraft розповів, що його син помер. Technoblade, якого звали Алекс, помер у червні у віці 23 роки, через рік після того, як у нього виявили рак.

2

Відео від The Guardian, на якому Вілл Сміт дає ляпаса актору Крісу Року під час церемонії «Оскар».

3

Стример Dream нарешті розкриває своє обличчя після того, як роками приховував його.

4

Виступ реперів Dr. Dre, Кендріка Ламара, Снуп Догга, Емінема, 50 Cent та співачки Мері Джей Блайдж у перерві 56-го матчу Суперкубку.

5

Відео блогера MrBeast, у якому він відтворив шоколадну фабрику Віллі Вонки.

6

Інженер Марк Робер мститься шахрайському кол-центру.

7

Блогер Jaiden Animations показує власну подорож від підліткового віку до дорослого життя, розповідаючи, як на цьому шляху він виявив свою сексуальну ідентичність.

8

Режисер-підліток Кейн Пікселі намагається зняти фільм жахів.

9

Американська розважальна онлайн-група The Try Guys розповідає, що учасник Нед Фулмер залишає їх.

10

Зірка «Дивних див» Міллі Боббі Браун наважується спробувати той самий гострий соус, який довів до сліз виконавця ролі «Людини-павука» Тома Голланда.