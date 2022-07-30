Актор Вілл Сміт таки вибачився перед Крісом Роком за ляпас на «Оскарі»

Голлівудський актор Вілл Сміт перепросив у коміка Кріса Рока за ляпас на церемонії вручення «Оскара» 28 березня. Сам комік у відповідь пожартував

«Я звʼязався з Крісом, і мені прийшло повідомлення, що він не готовий говорити, а коли буде готовий, то звʼяжеться. Отже я скажу тобі, Крісе, я прошу в тебе вибачення. Моя поведінка була неприйнятною, і я тут, коли ти будеш готовий поговорити», — заявив актор.

Вілл Сміт вибачився перед самим Роком, своїми колегами і фанатами, зазначивши, що намагався звʼязатися з коміком після церемонії.

«Я намагаюся. Я шкодую, але намагаюся не соромитися. Я ж людина. Я зробив помилку. І мені хотілося б не вважати себе шматком лайна», — додав Сміт.

Після цього відео Кріс Рок згадав про інцидент у своєму шоу (до цього він публічно його не коментував): «Всі намагаються бути чортовими жертвами. Якщо всі заявляють, що вони жертви, ніхто не почує справжніх жертв. [...] Навіть мене ляснув Сміт, а я пішов на роботу наступного дня».