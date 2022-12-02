Втрати росіян у війні проти України перевищили 90 тисяч убитих військових

Упродовж 1 грудня російська армія втратила вбитими ще 650 солдатів. Загалом за 282 дні вторгнення росіяни недорахувалися 90 090 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 916 танків (+1);

5 883 бойові броньовані машини (+6);

1 905 артилерійських систем (+2);

395 одиниць РСЗВ;

210 засобів ППО (+1);

280 літаків (+2);

262 гелікоптери (+1);

1 564 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+2);

531 крилата ракета;

16 кораблів/катерів;

4 464 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+23);

163 одиниці спеціальної техніки.

Українські війська за минулу добу відбили російські атаки біля 14 населених пунктів — Новоселівського, Стельмахівки, Червонопопівки та Білогорівки Луганської області та Григорівки, Виїмки, Бахмуту, Опитного, Кліщіївки, Курдюмівки, Північного, Первомайського, Красногорівки та Марʼїнки на Донеччині.