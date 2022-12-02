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Втрати росіян у війні проти України перевищили 90 тисяч убитих військових

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 1 грудня російська армія втратила вбитими ще 650 солдатів. Загалом за 282 дні вторгнення росіяни недорахувалися 90 090 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 2 916 танків (+1);
  • 5 883 бойові броньовані машини (+6);
  • 1 905 артилерійських систем (+2);
  • 395 одиниць РСЗВ;
  • 210 засобів ППО (+1);
  • 280 літаків (+2);
  • 262 гелікоптери (+1);
  • 1 564 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+2);
  • 531 крилата ракета;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 464 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+23);
  • 163 одиниці спеціальної техніки.

Українські війська за минулу добу відбили російські атаки біля 14 населених пунктів — Новоселівського, Стельмахівки, Червонопопівки та Білогорівки Луганської області та Григорівки, Виїмки, Бахмуту, Опитного, Кліщіївки, Курдюмівки, Північного, Первомайського, Красногорівки та Марʼїнки на Донеччині.