Росіяни уночі знову обстріляли Запоріжжя — під прицілом були промислова та енергетична інфраструктура

Російські війська знову атакували Запоріжжя, уночі вони обстріляли інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

«Путінська сволота знову атакувала Запоріжжя. Унаслідок ворожої атаки горить будівля інфраструктурного об’єкту. Від вибухової хвилі у прилеглих будинках повилітали шибки. На місцях вже працюють відповідні служби», — написав він.

Згодом голова ОВА Олександр Старух уточнив, що метою удару було зруйнувати промислову та енергетичну інфраструктуру обласного центру.