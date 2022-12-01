Уряд Швеції виділив «зимовий пакет» допомоги для України на $338 мільйонів — у ньому є ППО

Уряд Швеції виділив «зимовий пакет» допомоги для України на $338 мільйонів, зокрема він включає протиповітряну допомогу.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Також Швеція надала €10 мільйонів на закупівлю українського зерна для країн Азії та Африки в рамках програми «Зерно з України».