Україна вперше на рівні держави заявила про нелегітимність росії в ООН

Верховна Рада 1 грудня ухвалила заяву до парламентів та урядів іноземних держав щодо визнання російського режиму терористичним, нелегітимності перебування росії в в Організації Об’єднаних Націй та необхідності реформувати ООН.

Заяву підтримали 314 депутатів.

Уперше Україна на рівні держави заявила про нелегітимність рф в ООН, адже попередні заяви звучали лише від постійного представника України в ООН Сергія Кислиці.

У зверненні сказано, що після розпаду СРСР росія не набула статусу держави-продовжувача, тому в ООН їй не місце. Окрім того, з 2014 року ООН показує нездатність повноцінно реагувати на міжнародні конфлікти, оскільки росія блокує резолюції, користуючись правом вето. Такий стан речей, заявляють українські парламентарі, вказує на те, що ООН необхідно докорінно реформувати.

Пропонується накласти обмеження на право вето та проти членів усіх російських політичних партій, які відповідальні за російську агресію в Україні, позбавити рф прав і обов’язків, які випливали з членства СРСР, визнати її спонсором тероризму, а її режим — терористичним.