Рада дозволила військовим іти у відпустку на 10 днів під час воєнного стану

Верховна Рада України схвалила в цілому законопроєкт № 8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За цей закон проголосували 269 депутатів. Що він передбачає: