Російські війська встановлюють «зуби дракона» в Запорізькій області. «Схеми» показали супутникові знімки

Російські війська продовжують будувати оборонні укріплення на півдні України в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Супутники помітили «зуби дракона» на Запоріжжі поблизу села Кохане.

Проєкт «Схеми» опублікував супутникові фото, зроблені апаратами Planet Labs 30 листопада.

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На фото можна побачити, як уздовж дороги зводять загородження проти бронетехніки. Приблизно у 250 метрах, судячи з фото, обладнані окопи. Раніше такі лінії оборони помітили на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей.

«Це тимчасові споруди, за якими зазвичай йде протитанковий рів, а далі позиції для артилерії, мінометів або піхоти, які можна побачити на знімку. Але «зуби», виконані росіянами, виглядають недолуго, бо крім того, що їх можна просто об’їхати, у розпорядженні Збройних сил України є техніка, що може розсунути ці «пірамідки», а також зброя, яка може їх просто знищити», — заявив «Схемам» голова Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.