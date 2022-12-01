У Великій Британії випустять колекційну монету на честь гурту The Rolling Stones

Королівський монетний двір Великої Британії випустить памʼятну монету на честь 60-річчя музичного гурту The Rolling Stones.

Про це повідомляє Associated Press.

Ось як вона виглядатиме:

The Royal Mint

На монеті номіналом £5 ($6,04) зображені силуети учасників легендарного гурту — фронтмена Міка Джаггера, гітаристів Кіта Річардса та Ронні Вуда та покійного барабанщика Чарлі Воттса, а також назва гурту, виконана класичним шрифтом 1973 року.

«Ми дуже раді, що ми отримали офіційну монету Великої Британії. Ще більш важливо, що реліз збігається з нашим 60-річчям», — заявили музиканти.