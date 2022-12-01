Amazon надасть Україні $75 мільйонів підтримки

Компанія Amazon підписала з Україною меморандум про співпрацю на 2023 рік.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Amazon надає Україні $75 мільйонів підтримки. Підписали меморандум про співпрацю на 2023 рік», — заявив він.

За словами Федорова, Amazon стала однією з перших компаній, яка на початку російського вторгнення прийшла на допомогу українській цифровій інфраструктурі. Компанія надала сервіси для зберігання близько 100 державних реєстрів, що дозволило їм працювати під час російських обстрілів та аварійних відключень електрики.

«Мінцифра продовжує співпрацю з Amazon у сфері хмарних технологій. «Дія» з перших днів повномасштабного вторгнення зберігає в AWS копію серверної системи застосунку та щодня створює резервні копії. Це робить «Дію» та цифрову державу в цілому більш стійкою. Тому що хмарну інфраструктуру неможливо знищити ракетою», — пояснив Федоров.