Російські війська знову обстріляли Херсон. У місті зникло світло

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон, унаслідок чого в місті зникло світло.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
«У Херсоні зникла напруга в електромережах. Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками», — написав він.
За його словами, «Херсонобленерго» вже працює над усуненням проблеми.
29 листопада влада повідомляла, що в Херсоні відновили електропостачання для половини споживачів.
- 11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.